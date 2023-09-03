Тюменские товаропроизводители представили продукцию на ярмарке в Ноябрьске

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Рыбную и молочную продукцию, растительное масло, сыры, сладости и варенье представили тюменские предприниматели на ярмарке товаропроизводителей в Ноябрьске. Мероприятие, которое проходит в ярмарочном пространстве "Южные ворота Ямала", посетили 3 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Площадка создана благодаря проекту инициативного бюджетирования, направленному на развитие инициатив на территории муниципалитета. Александр Моор и Дмитрий Артюхов продегустировали тюменский сыр, прошлись по рядам, пообщались с производителями.

Также в ходе рабочей поездки Александр Моор побывал в ноябрьском природно-этнографическом комплексе "Нум". Здесь на более чем двух гектарах воссоздан настоящий быт коренных народов Севера. На территории есть четыре национальных чума, зоомодуль, вольер для собак, гостевые дома, гриль-домики и беседки.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На центральной сцене городского парка культуры "Ноябрьск-парк" губернаторы Тюменской области и Ямала поздравили жителей Ноябрьска с Днем города и Днем работника нефтяной и газовой промышленности. Учасие в мероприятиях принял и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

На торжественной церемонии Александр Моор вручил благодарность губернатора Тюменской области преподавателю физической культуры МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" Таисии Кротовой.

"Когда мы приехали ничего не было. А сейчас такие бассейны, стадионы, клубы. В каждом дворе - тренажерный зал. Как не работать? Как не заниматься? Я иду мимо, а дети уже с утра на площадках. Хочу сказать: Тюмень, Ноябрьск, и вообще весь Ямал, - только вместе, ни шагу назад, еще лучше работать и только вперед", - отметила Таисия Кротова.