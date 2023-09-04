  • 4 сентября 20234.09.2023понедельник
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменская область и Ямал приобрели уникальный аппарат для ФЦН Тюмени

Общество, 18:57 03 сентября 2023

vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Новое высокотехнологичное оборудование поступит в Федеральный центр нейрохирургии Тюмени. Его закупили Тюменская область и Ямал в рамках программы "Сотрдничество".

Дорогостояще медицинское оборудование необходимо для проведения сложных операций. Оборудование поступит в больницу в ближайшее время.

Федеральный центр нейрохирургии хорошо оснащен и делает сложные операции, но была возможность приобрести уникальный аппарат. Тюменская область и Ямал приобрели его совместно. Это хороший пример того, как гибко работает программа "Сотрудничество", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Напомним, ранее Тюменская область, Югра и Ямал пролонгировали программу "Сотрудничество" до 2035 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# программа Сотрудничество , ФЦН

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:57 03.09.2023Тюменская область и Ямал приобрели уникальный аппарат для ФЦН Тюмени
18:52 03.09.2023В тюменском "Роднике" начали применять методику гвоздестояния
18:00 03.09.20234 сентября - события дня
17:03 03.09.2023Инвестпроекты на 36 миллионов рублей реализуют в Викуловском районе