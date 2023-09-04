Тюменская область и Ямал приобрели уникальный аппарат для ФЦН Тюмени
Новое высокотехнологичное оборудование поступит в Федеральный центр нейрохирургии Тюмени. Его закупили Тюменская область и Ямал в рамках программы "Сотрдничество".
Дорогостояще медицинское оборудование необходимо для проведения сложных операций. Оборудование поступит в больницу в ближайшее время.
Федеральный центр нейрохирургии хорошо оснащен и делает сложные операции, но была возможность приобрести уникальный аппарат. Тюменская область и Ямал приобрели его совместно. Это хороший пример того, как гибко работает программа "Сотрудничество", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Напомним, ранее Тюменская область, Югра и Ямал пролонгировали программу "Сотрудничество" до 2035 года.