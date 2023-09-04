Тюменская область и Ямал приобрели уникальный аппарат для ФЦН Тюмени

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Новое высокотехнологичное оборудование поступит в Федеральный центр нейрохирургии Тюмени. Его закупили Тюменская область и Ямал в рамках программы "Сотрдничество".

Дорогостояще медицинское оборудование необходимо для проведения сложных операций. Оборудование поступит в больницу в ближайшее время.

Федеральный центр нейрохирургии хорошо оснащен и делает сложные операции, но была возможность приобрести уникальный аппарат. Тюменская область и Ямал приобрели его совместно. Это хороший пример того, как гибко работает программа "Сотрудничество", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Напомним, ранее Тюменская область, Югра и Ямал пролонгировали программу "Сотрудничество" до 2035 года.