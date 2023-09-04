Более 1,7 млн выписок из ЕГРН выдали в Тюменской области с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,7 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости запросили собственники в Тюменской области за семь месяцев 2023 года. Это на 27,2 % больше, чем годом ранее, сообщает региональное управление Росреестра.

На учет и регистрацию недвижимости с января по июль поступило более 215 тыс. заявлений: на регистрацию прав - 169,7 тыс., кадастровый учет – 27 тыс. оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 19,2 тыс.