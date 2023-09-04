Концепцию будущего "Менделеев-парка" обсудят в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Концепцию "Менделеев-парка" обсудят на площадке детского технопарка "Кванториум" в Тобольске 5 сентября. На встречу местных жителей приглашает администрация города и СИБУР. Начало в 14 часов, сообщает администрация Тобольска.

"Парк – это карусели и аттракционы или тихие места отдыха, стритфуд или место для занятий спортом? Или все разом? Мы представим концепцию, разработанную экспертами на основе изученного общественного мнения. А от участников обсуждения ожидаем конструктивную обратную связь и предложения", — рассказали в администрации города.

Напомним, ранее власти говорили о расширении ландшафтного парка в 11 микрорайоне в одно большое пространство под названием "Менделеев-парк". Локация будет представлять собой сплошную территорию в 11 гектаров с выходом на пешеходную тропу. Здесь предполагается оборудование трасс для пешеходов, велосипедистов, обустройство тропы "Чертова гора", беседок для отдыха, зоны пикника, комплекса деревянных горок, аттракционов, предприятий общественного питания.

"Менделеев-парк" создадут в рамках программы "Тобольск настоящий", разработанной правительством Тюменской области, администрацией города и компанией "СИБУР".

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.

Инна Пахомова