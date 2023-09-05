Тюменцы смогут посетить выставку работ Василия Кандинского с 9 сентября

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставку работ авангардиста Василия Кандинского "Цветомузыка" смогут посетить тюменцы в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова с 9 сентября.

Благодаря сотрудничеству Тюменского музейно-просветительского объединения и галереи современного искусства Bashmakov Gallery жители и гости Тюмени уже бывали на совместных выставках, посвященных творчеству Сальвадора Дали и Марка Шагала. Яркий проект "Цветозвуки" удивит посетителей по-новому. На нем представят оригиналы графики основоположника абстракционизма и "ожившие полотна" с впечатляющим музыкальным сопровождением.

"Проекты в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова для нас всегда особенное событие. Жителям Тюмени повезло иметь такую современную и по форме, и по содержанию культурную институцию. Галерея Bashmakov Gallery, со своей стороны, также является уникальной для России: нам удалось не только представить зрителю оригиналы графики великих художников современности, но и "оживить" их для создания глубокого и впечатляющего арт-погружения. В случае с творчеством Василия Кандинского – это сочетание является принципиально важным", – прокомментировал коллекционер, владелец галереи Bashmakov Gallery Павел Башмаков.

Выставка "Цветозвуки" представит три ключевых периода в творчестве авангардиста, каждому из которых соответствует и новая сторона жизни художника. Зрителю предстоит настоящее арт-путешествие, которое начнется с ранних работ художника. В них автор исследует явление синестезии, "звучание" изображений. Наиболее узнаваемый стиль авангардиста представляет зрелые годы, работу в школе Баухаус, погружение в теорию цвета и формы. Завершил свой творческий и жизненный путь Кандинский в создании биоморфных, космических миров, полных загадок и символов.

Графика Кандинского – большая редкость, она вне всеобщей моды для своего времени. Она вобрала в себя весь талант и трудолюбие автора, свободного от предрассудков, ограничений техниками и устоями. На выставке представят 60 оригинальных работ, а также мультимедийный зал, где можно увидеть взаимодействие цвета, формы и звука.

"Произведение Кандинского в любом музее мира – это всегда признак высокого уровня художественного собрания. Мы такой работой обладаем, и хотя в нашем музее хранятся сотни работ великих мастеров русской живописи, картина одного из родоначальников русского авангарда является ярчайшей звездой художественной коллекции тюменского музея. Василий Кандинский считал, что искусство – это целеустремленная сила, призванная служить развитию и совершенствованию человеческой души. Мы, музейные служители, гордимся своей сопричастностью с этой великой культурной миссией", – сказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

Билеты будут доступны по "Пушкинской карте". Возрастное ограничение: 12+.