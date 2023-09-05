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Туристам из Индии представят программу зимних каникул в Тюменской области

Экономика, 14:03 05 сентября 2023

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Программу зимних каникул в Тюменской области разработают и представят туроператорам из Индии. Гостям интересны белый снег, термальные источники, путешествия в тайгу.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор департамента потребрынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова по итогам круглого стола с участием 30 туроператоров из городов Индии.

"Мы будем презентовать зимние продукты, будет программа, по которой мы сможем отправиться в тайгу, покататься на снегоходах, собачьих упряжках. Мы хорошо работаем с ямальскими коллегами. Есть продукт – Северное сияние, который адаптируем под целевую аудиторию из Индии", - говорит она.

Делегация из Индии пробудет в регионе четыре дня в рамках реализации нового проекта Тюменской области и Москвы "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири". Они уже успели познакомиться с достопримечательностями Тобольска, посетили кремль, Гостиный двор, Тюремный замок, косторезную и крапивную мастерские.

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"Туристы из Индии любят что-то делать своими руками. Для них прошли мастер-классы по росписи деревянных лошадок, плетению браслетов из крапивы. Их интересуют наши сибирские праздники, ярмарки, фестивали", - добавила Мария Трофимова.

В Ялуторовске испекли гигантский блин, в Тюмени окунулись в термальные источники, прогулялись по набережной и пешеходной улице Дзержинского.

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Отдых в тюменском регионе летом-осенью индусы попробовали, сейчас их интересует сибирская зима. Для этого запланировано организовать для них сезонный тур в конце ноября.

Добавим, проект "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири" рассчитан на российских и зарубежных путешественников из стран СНГ и Азии. Он основан на трёхстороннем соглашении между правительством Тюменской области, компанией СИБУР, правительством Москвы, подписанном в 2022 году.

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# Индия , Мария Трофимова , туризм

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