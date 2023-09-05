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На Червишевском кладбище в Тюмени благоустроят сектор, где похоронены участники СВО

Губернатор, 14:25 05 сентября 2023

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

На Червишевском кладбище в Тюмени благоустроят сектор, где похоронены участники СВО. Здесь планируют заасфальтировать дорожки, оборудовать входную группу.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале после осмотра территории. Вместе с ним на территорию съездили глава города Руслан Кухарук, заместитель губернатора региона Павел Белявский и директор департамента городского хозяйства и заместителем главы Тюмени Владимир Кильтау.

"Посетил сектор, где покоятся земляки, которые погибли при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Здесь бойцы из разных подразделений, но всех объединяет одно: в трудный час они встали на защиту Родины с оружием в руках, - отметил Александр Моор.- Решили, что нужен памятный знак. Дал необходимые поручения. В планах также сделать мемориал в областном центре. Чуть позже соберемся с участниками боевых действий, обсудим детали и решим, каким он будет".

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

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# благоустройство , Червишево

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