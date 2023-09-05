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Хозяин агрессивной лайки заплатит школьнику 40 тысяч рублей

Происшествия, 18:16 05 сентября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Хозяин собаки, укусившей 11-летнего школьника в Уватском районе, заплатил по иску прокурора 40 тыс. рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.

Было установлено, что в апреле лайка несколько раз укусила мальчика за левую голень. Хозяин собаки допустил ее самостоятельный выход за пределы дома.

Прокуратура района обратилась с иском к собственнику о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 40 тыс. рублей.

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# компенсация , прокуратура , собаки , Уватский район

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