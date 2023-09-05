447 подростков из Нижнетавдинского района поработали на летних каникулах

| Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука | Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

447 подростков из Нижнетавдинского района получили опыт работы этим летом. Трудоустройство во время летних каникул помогает самостоятельно подготовиться к школе и найти новых друзей, считает 14-летняя Надежда Зыкова.

Школьница присоединилась к проекту по озеленению родного села и начала работать в отряде главы районной администрации.

Всего этим летом в Тюменской области работал 18 тыс. 860 подростков. Как сообщает инфоцентр правительства региона, с трудоустройством ребятам помогает региональный кадровый центр "Работа России".