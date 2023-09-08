Два новых съезда откроют на развязке улиц Мельникайте - Дамбовская до конца года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два новых съезда откроют на транспортной развязке улиц Мельникайте - Дамбовская до конца 2023 года. В октябре завершат съезд с Мельникайте, позволяющий проехать в сторону микрорайона Тура, а тем, кто едет из центра по ул. Дамбовской, будет удобно подниматься на мост.

"На сегодняшний день продолжаются работы по строительству съездов развязки, которые с учетом рельефа выполняются в выемке. Над ними устроен каркас пешеходного перехода. Есть еще несколько коммуникаций, требующих переустройства, например, два напорных коллектора", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главного инженера по автомобильным дорогам "Мостострой-11" Дмитрий Лучинский.

По его словам, во время строительства переустраивали все городские коммуникации – газовую ветку, напорный коллектор, ливневую канализацию, теплотрассы различного диаметра, а также связь. Сейчас осталось перенести несколько участков теплотрассы. Из-за сложной гидрогеологической задачи, связанной с поймой реки Туры, ливневую канализацию снабдили двумя канализационными насосными станциями и очистными сооружениями. Вся вода собирается в трубопровод, а КНС перекачивает ее, поднимая в локальные очистные сооружения.

"Здесь же, по мосту и далее, проходит электрокабельная линия СУЭНКО, которая в том числе снабжает областную больницу № 2. Ее мы тоже меняли, то есть сделали большое переустройство старых сетей на новые. И я думаю, это верное решение. Да, оно затратное, зато увеличивается срок службы всех конструкций", - отметил Дмитрий Лучинский.

Из-за высокой линии берега, где сейчас обустраивают два съезда, потребовалось выемка грунта. Местный грунт, переувлажненный суглинок, вывезли и частично заменили на торфопесчаную смесь. Ею уже отсыпали готовые участки откосов. Укрепят откосы посевом травы.

Для пешеходов сейчас монтируют надземные переходы. У одного из них уже сделан металлический каркас, в скором времени начнут его остекление, а также завершат работы по пандусам, освещению и водоотводу. Велодорожка для велосипедистов расположится за мостом с ул. Дамбовской до ул. Мельникайте.

Напомним, ранее глава Тюмени Руслан Кухарук отмечал, что данная реконструкция существенно разгрузит и перераспределит транспортные потоки. Мельникайте станет улицей беспрерывного движения.

Виктория Макарова