В районе Малый Тараскуль в Тюмени благоустроят придомовые территории

| Фото: страница Руслана Кухарука ВКонтакте | Фото: страница Руслана Кухарука ВКонтакте

Вопросы благоустройства придомовых территорий в жилом районе Малый Тараскуль обсудили на выездной встрече глава Тюмени Руслан Кухарук, представители ТОС, ТСН и ТСЖ "Надежда".

Как рассказал в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук, ранее земельные участки района находились в федеральной собственности, а все работы по уборке, установке МАФов, асфальтированию и другие должен был проводить собственник. Такая ситуация не устраивала жителей.

"По моему поручению сотрудниками администрации был проработан план мероприятий, который позволил жителям добиться через суд признания права их собственности на земельные участки под многоквартирными домами №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Санаторной. Сейчас они проходят процедуру оформления документов, чтобы придомовую территорию включить в программу благоустройства. Уверен, что все у жителей получится и в 2024 году они обсудят проект благоустройства, а в 2025 на придомовой территории пройдут работы", - отметил глава Тюмени.

Также в ближайшее время планируется передача сетей ФБУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" в муниципальную собственность. После этого "Тюмень Водоканал" сможет провести в районе необходимые работы.

"Недавно в Малом Тараскуле были достигнуты договорённости по аренде у собственника помещений под социально значимые объекты, в районе были открыты аптека и почтовое отделение. Продолжается работа по поиску потенциальных арендаторов для продовольственного магазина", - добавил Руслан Кухарук.