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Останки найденного тюменскими поисковиками красноармейца захоронят в Кемеровской области

Общество, 18:08 06 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Останки бойца Красной армии Петра Челухоева, найденного тюменскими поисковиками в Смоленской области, захоронят на его малой родине в Кемеровской области на следующей неделе.

Об этом на пресс-конференции об итогах акции "Вахта памяти — 2023" рассказал председатель правления Областного поискового центра имени Артура Ольховского Ростислав Ольховский.

"В Темкинском районе Смоленской области "Десанту памяти" удалось поднять останки двух бойцов, один из них — Петр Степанович Челухоев 1919 года рождения, уроженец Новосибирской, ныне Кемеровской области", — пояснил он.

Петр Челухоев не был женат, детей у бойца не было, однако поисковикам удалось выйти на его родственников. Подробнее о его судьбе по видеосвязи рассказала племянница Людмила Суслова, проживающая в Кемеровской области.

"У нашего дедушки Степана было пять сыновей: Николай, Алексей, Константин, Петр и Иосиф. Все они были участниками Великой Отечественной войны. Из них вернулись только двое: старший Николай и младший Иосиф. Петр Степанович уехал в Горно-Алтайск учиться на рабфак, известно, что он там еще учительствовал. Есть фотография, где он в военной форме, война его застала, когда он уже был призван в армию", — поделилась Людмила.

За весенний и летний этапы акции "Вахта Памяти" поисковики из Тюменской области подняли и подготовили к погребению останки 256 бойцов, установлено 17 имен. Поисковые работы проходили в Новгородской, Псковской, Смоленской, Калужской, Тверской областях.

Влада Нерадовская

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# Великая Отечественная война , поисковики

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