Новые учебники истории доставили в Краснодон из Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новые учебники истории доставили в Краснодон из Тюменской области. В состав гуманитарной помощи также вошли предметы личной гигиены, бытовая химия, продукты питания, одежда, обувь, постельные принадлежности, музыкальные инструменты и художественная литература, сообщает информационный центр правительства региона.

"Гуманитарная помощь стала очередным подтверждением того, что партнерские отношения между Тюменской областью и Краснодонщиной продолжают крепнуть", - сообщил глава администрации Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко.

В сборе принимали участие правительство Тюменской области, волонтерский штаб #МыВместе и Союз женщин России.