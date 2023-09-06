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Новые учебники истории доставили в Краснодон из Тюменской области

Общество, 17:02 06 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новые учебники истории доставили в Краснодон из Тюменской области. В состав гуманитарной помощи также вошли предметы личной гигиены, бытовая химия, продукты питания, одежда, обувь, постельные принадлежности, музыкальные инструменты и художественная литература, сообщает информационный центр правительства региона.

"Гуманитарная помощь стала очередным подтверждением того, что партнерские отношения между Тюменской областью и Краснодонщиной продолжают крепнуть", - сообщил глава администрации Краснодона и Краснодонского района ЛНР Сергей Козенко.

В сборе принимали участие правительство Тюменской области, волонтерский штаб #МыВместе и Союз женщин России.

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# гуманитарная помощь , ЛНР , учебники

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