Тюменские нефтепроводчики отмечены наградами по случаю профессионального праздника

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

В аппарате управления АО "Транснефть – Сибирь" состоялось вручение наград, приуроченное к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В торжественной обстановке генеральный директор предприятия Рустэм Исламов вручил ведомственные и корпоративные награды сотрудникам.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд наградами Министерства энергетики Российской Федерации награждены 24 работника в области транспортировки нефти. За профессиональное и ответственное отношение к труду почетными грамотами и благодарностью ПАО "Транснефть" награждены 40 человек. Всего разными видами наград отмечены 355 работников.

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем признано Урайское управление магистральных нефтепроводов (УМН).

Поздравляя коллег с достигнутыми трудовыми заслугами, Рустэм Исламов отметил вклад ветеранов в развитие предприятия. "Благодаря вашему труду сегодня предприятие успешно развивается – мы не только эксплуатируем созданные вами объекты, но и проводим масштабную модернизацию производственных объектов с целью обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти согласно планам компании "Транснефть", которая в этом году отмечает 30-летие с момента образования", – отметил руководитель АО "Транснефть – Сибирь".