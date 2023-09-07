Тюменские врачи спасли жителя Заводоуковска с острым инфарктом миокарда

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Жителя Заводоуковска с острым инфарктом миокарда спасли врачи областных больниц №12 и №1. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, 57-летний мужчина почувствовал себя плохо, жаловался на сдавленность в груди и слабость. Супруга незамедлительно вызвала скорую помощь.

Через 10 минут бригада медиков была на месте. После осмотра, сбора анамнеза, измерения артериального давления и ЭКГ был выставлен диагноз острый инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным шоком. Состояние пациента было тяжелым, поэтому врачи приняли решение транспортировать его из Заводоуковска в Тюмень.

Через час пациента передали дежурному врачу ОКБ № 1. По словам сердечно-сосудистого хирурга ОКБ №1 Руслана Абдуллаева, пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Ему провели коронарографию. Через двух миллиметровый прокол в правой лучевой артерии установили специализированный порт для диагностики сосудов сердца.

"Был выявлен жизнеугрожающий критический стеноз (99%), что является показанием для проведения операции транслюминальной баллонной ангиопластики и стентирования пораженной артерии. Пациенту установили коронарный стент", - пояснил Руслан Абдуллаев.