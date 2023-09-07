Квартиру в центре города могут получить участники фестиваля "Тюменская осень"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Квартиру в центре Тюмени могут получить в подарок участники викторины "Знай свой край". Она состоится в рамках фестиваля "Тюменская осень" 10 сентября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор благотворительного фонда развития Тюмени Лариса Зубцова.

"Во втором туре викторины среди подарков будут квартиры. Одна из них — однокомнатная в центре города в новом жилом комплексе. Другие — в различных микрорайонах города. Квартиры будут предоставлены нашими партнерами, которые сделали пожертвования", — пояснила она.

Кроме квартир в качестве подарков для тюменцев во втором туре викторины приготовлены автомобили "Лада Гранта", телевизоры, смартфоны, ноутбуки и другое.

Викторина, включающая вопросы об истории города и знаковых персонах, пройдет в два тура. Первый начнется 10 сентября в 8 часов 30 минут и продлится до 19 часов. Среди подарков на первом туре — бытовая техника, туристические пакеты, брендированные футболки, сертификаты в музеи и театры и другое. Второй тур состоится в прямом эфире на "Тюменском времени", трансляции запланированы на 11, 13, 15, 17 и 20 часов.

Среди условий участия в викторине — возраст от 18 лет и старше и наличие прописки в Тюмени. Лариса Зубцова отметила, что если стоимость полученного подарка превышает 4 тыс. рублей, то гражданину необходимо будет уплатить налог в размере 13% в следующем финансовом году.

Все крупные подарки будут выдаваться в благотворительном фонде развития Тюмени (ул. Малыгина, 51) с 10 по 24 сентября ежедневно с 10 до 20 часов. Для получения нужно предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.

Напомним, фестиваль "Тюменская осень" состоится на 189 площадках областного центра 10 сентября.

Вера Коршунова