В Тобольске участники СВО побывали в "Поезде Победы"
Общество, 18:29 07 сентября 2023
t.me/operativnyishtabtyumen
Участники СВО побывали на иммерсивной выставке "Поезд Победы" в Тобольске. Они прошлись по 10 тематическим вагонам и поделились впечатлениями, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Выставка впечатляет своей реалистичностью. Детям обязательно надо такое видеть, чтобы знать и помнить эти события. Я сам участник боевых действий, но из того, что относится к периоду Великой Отечественной войны я многого не знал до сегодняшнего дня", - рассказал Павел.
В 2023 году выставку дополнили рассказом о трех военных трибуналах над нацистами. Оценить проект можно на сайте поездпобеды.рф.
t.me/operativnyishtabtyumen