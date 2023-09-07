  • 7 сентября 20237.09.2023четверг
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер юго-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

В Тобольске участники СВО побывали в "Поезде Победы"

Общество, 18:29 07 сентября 2023

t.me/operativnyishtabtyumen

Участники СВО побывали на иммерсивной выставке "Поезд Победы" в Тобольске. Они прошлись по 10 тематическим вагонам и поделились впечатлениями, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Выставка впечатляет своей реалистичностью. Детям обязательно надо такое видеть, чтобы знать и помнить эти события. Я сам участник боевых действий, но из того, что относится к периоду Великой Отечественной войны я многого не знал до сегодняшнего дня", - рассказал Павел.

В 2023 году выставку дополнили рассказом о трех военных трибуналах над нацистами. Оценить проект можно на сайте поездпобеды.рф.

t.me/operativnyishtabtyumen

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 07.09.2023Участники акции "Сибирское такси" в Тюмени могут выиграть сувениры от Visit Tyumen
18:42 07.09.2023Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж принял обучающихся на рабочие профессии
18:29 07.09.2023В Тобольске участники СВО побывали в "Поезде Победы"
17:56 07.09.20238 сентября - события дня