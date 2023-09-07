В Тобольске участники СВО побывали в "Поезде Победы"

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Участники СВО побывали на иммерсивной выставке "Поезд Победы" в Тобольске. Они прошлись по 10 тематическим вагонам и поделились впечатлениями, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Выставка впечатляет своей реалистичностью. Детям обязательно надо такое видеть, чтобы знать и помнить эти события. Я сам участник боевых действий, но из того, что относится к периоду Великой Отечественной войны я многого не знал до сегодняшнего дня", - рассказал Павел.

В 2023 году выставку дополнили рассказом о трех военных трибуналах над нацистами. Оценить проект можно на сайте поездпобеды.рф.