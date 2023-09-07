Участники акции "Сибирское такси" в Тюмени могут выиграть сувениры от Visit Tyumen

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Акция "Сибирское такси" впервые пройдет на площади 400-летия Тюмени в рамках фестиваля "Русское лето. ZаРоссию" 8 сентября в 14 часов. Участники смогут прокатиться в одном из брендированных авто, отвечая на вопросы ведущего о Тюменской области.

Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова в своем Telegram-канале.

"За верные ответы будут начисляться баллы, их по итогу поездки обменяют на сувениры от Visit Tyumen, а также обзорные экскурсии по Тюмени и туры в Тобольск на двоих", - добавила она.

Команда агентства Visit Tyumen подготовила большую интерактивную программу для семей - участников фестиваля. Гостей ждет: викторина с розыгрышем призов, химическое шоу с возможностью поучаствовать в опытах, встреча с легендарными сибиряками – Менделеевым, Ершовым и Ремезовым.

А также яркие временные туристические тату, инфостойка, на которой можно узнать о самых интересных турах, маршрутах, событиях и туристических объектах региона.

"Не упустите возможность провести этот день ярко, тем более погода обещает быть теплой и солнечной!" - сказала Мария Трофимова.