Тюменцам показали документальные фильмы про СВО при поддержке фестиваля "Русское лето. Za Россию"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Документальные фильмы про участников специальной военной операции показали на первом общероссийском передвижном фестивале "Кино на службе Отечеству", который стартовал в Тюменском государственном институте культуры 8 сентября. Событие состоялось при поддержке фестиваля "Русское лето. Za Россию".

Как рассказала помощник руководителя фестиваля "Кино на службе Отечеству" Ольга Лагутина, среди участников события нет случайных людей. "И режиссеры, и музыканты, и художники, которые принимают участие в этом фестивале, люди не сторонние. Так или иначе, их коснулась специальная военная операция. Многие из них систематически выезжают на фронт. У меня на передовой находится сын. Личное сопричастие и соучастие в этом проекте придают сил всем, кто задействован в нем. Правдой, которую несет фестиваль, мы готовы делиться со зрителями", – сказала она.

В зале института культуры присутствовали как режиссеры, так и герои фильмов. Командир стрелкового батальона второго армейского корпуса Александр Голдман стал героем документальной киноленты "Герои Донбасса. Комбат" режиссера Сергея Ганночки. Эту работу зрители увидели первой. Александр Голдман ушел на СВО еще в начале добровольцем. Сейчас мужчина находится на больничном - получил тяжелое ранение. "Так получилось, что был снят фильм про мой батальон. Я получился даже как главный герой. К нам просто приехали, хотели поснимать от души видео. Потом из этих роликов получился шикарный фильм, который мне очень понравился. Такие фильмы нужны зрителям. В них много говорится про русскую душу. Надо очень много снимать, показывать и рассказывать", — сказал Александр Голдман.

Посмотревшая фильм студентка факультета "Народное пение" Тюменского государственного института культуры Мария Мироненко назвала его трогательным. "Я даже не смогу найти столько слов, сколько могли бы подобрать друзья и родные погибших. Это так страшно. Столько людей боролись за наши жизни. Мы вечно будем им благодарны. Особенно запомнился момент, когда показывали фамилии погибших людей", — поделилась она.

Режиссер и оператор Денис Зязин, в прошлом — офицер спецназа, представил работу "Быть воином". На пенсии у него появилось время для съемок фильмов. "Отойдя от основной работы, я увлекся съемками, учился в театральном институте, потом перевелся на режиссуру. Сценарий "Быть воином" был небольшой частью моей дипломной работы. Получив образование, продолжил съемки фильма. Снимал полтора года, сейчас продвигаю свою работу на фестивалях", — поделился он.

Главный герой фильма — многократный чемпион мира по боевым искусствам и офицер спецподразделения Руслан Нагнибеда, который снимается в кино и тренирует детей. По словам Дениса Зязина, многие выросли на западных боевиках, спортивных драмах, но хочется, чтобы молодежь все же равнялась на отечественных героев. "Этот реальный пример хотелось показать подрастающему поколению. Такая задумка у меня была изначально. Я думаю, отразил ее в работе полностью, раскрыл тему", — добавил автор фильма "Быть воином".

На этом фильме Денис Зязин останавливаться не хочет. В планах — осветить деятельность сотрудников скорой помощи, МЧС, полиции.

Также зрителям представили работы"Невыдуманная история маленького города" (режиссер Владимир Демин) и "Отважные. Про любовь" (режиссер Олеся Шигина).

В холле посетители могли ознакомиться с выставкой портретов участников специальной военной операции. Среди них выделяется проект 20-летней Виринеи Шигиной "Уголь земли русской".

Отметим, фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" — масштабный проект, охватывающий 26 городов в шести федеральных округах. В Тюмени в его рамках на площади 400-летия состоится большая концертная программа. Хедлайнерами станут лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец и группа "Джанго".

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова