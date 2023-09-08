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Жители Тюменской области купили больше автомобилей, техники и мебели в июле и августе

Экономика, 14:03 08 сентября 2023

vk.com/export.tyumen | Фото: vk.com/export.tyumen

Пик покупок жителей юга Тюменской области, Югры и Ямала пришелся на июль и август. Особым спросом пользовались автомобили, техника, мебель и другие товары длительного пользования. Аналогичная тенденция наблюдается в большинстве регионов страны, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Покупательской активности способствовали рост доходов населения и расширение кредитования. Вместе с тем на фоне увеличения спроса и ослабления рубля месячные темпы роста потребительских цен ускорились.

По оценкам ретейла, на Урале налажены системные поставки продукции различных брендов с помощью параллельного импорта через территории дружественных стран. Рост оборота также обусловлен перестройкой ассортимента и адаптацией потребителей к новым, более доступным брендам. В этих условиях высокими темпами росли продажи новых импортных автомобилей, в основном китайских марок, уточняется в сообщении.

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# Банк России , покупки , рост цен

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