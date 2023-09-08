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В Тюмени из-за массового ДТП ограничили движение на мосту Монтажников

Происшествия, 13:08 08 сентября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре автомобиля столкнулись на путепроводе по ул. Монтажников в Тюмени 8 сентября. Из-за массового ДТП проезд по направлению от ул. Широтной в сторону ул. 50 лет Октября затруднен, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, на путепроводе, в месте, где движение по одной полосе ограничено из-за проведения дорожных работ, столкнулись автомобили Mercedes, Infiniti, Mazda и Renault.

Предварительно, Infiniti въехал в задний бампер автомобиля Mercedes, когда тот резко перестроился. От удара Mercedes развернуло на дороге, после чего Mazda въехала в Infiniti, а в нее – Renault.

В аварии пострадали 32-летний водитель Mercedes и 22-летняя пассажирка Infiniti. Помощь им оказали на месте, без госпитализации.

В ГИБДД отметили, что в настоящее время движение осуществляется по одной полосе, собрался затор.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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