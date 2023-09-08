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Тюменца оштрафовали за движение по "зебре" на электросамокате

Происшествия, 17:32 08 сентября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

8 тыс. рублей штрафа выписали тюменцу инспекторы ДПС за движение по "зебре" на электросамокате. Пока не закончится сезон СИМ, госавтоинспекторы работают на перекрестках с оживленным движением людей на электросамокатах, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Нарушителей привлекают к административной ответственности. Чаще всего это тюменцы, пересекающие пешеходные переходы на электросамокатах не спешившись. Именно их опасаются пешеходы.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , штрафы , электросамокат

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