Тюменца оштрафовали за движение по "зебре" на электросамокате

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

8 тыс. рублей штрафа выписали тюменцу инспекторы ДПС за движение по "зебре" на электросамокате. Пока не закончится сезон СИМ, госавтоинспекторы работают на перекрестках с оживленным движением людей на электросамокатах, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Нарушителей привлекают к административной ответственности. Чаще всего это тюменцы, пересекающие пешеходные переходы на электросамокатах не спешившись. Именно их опасаются пешеходы.