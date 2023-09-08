Житель Тюменского района получил медаль МЧС России за спасение на пожаре

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Заместитель главы Тюменского района Алексей Яковлев получил медаль МЧС России за спасение на пожаре. Почетный знак ему вручил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев во время торжества по поводу 100-летия со дня образования Тюменского района в п. Винзили 8 сентября.

Во время эвакуации жителей в с. Салаирка из-за природных пожаров весной 2023 г. Алексей Яковлев вынес на своих руках маломобильную женщину из горящего дома.

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Владимир Якушев, поздравляя жителей с вековым юбилеем муниципалитета, отметил их искреннюю преданность и любовь к родному краю, желание трудиться на его благо.

"У Тюменского района большое и прекрасное будущее. Не останавливайтесь на достигнутом. Мечтайте и воплощайте мечты, чтобы ваши потомки, как и вы, могли гордиться своей малой родиной", - пожелал он.

Благодарности полпреда президента РФ в УФО получили работники разных отраслей района и глава муниципалитета Светлана Иванова.

За последние пять лет в Тюменском районе реализовано 100 инвестиционных проектов. Объем промышленного производства составил более 100 млрд рублей. Пятая часть всей сельхозпродукции Тюменской области производится в здесь. Построено более 2 млн кв. м жилья.

"100 лет, которые мы отмечаем сегодня, поменяли не только облик района, изменилась его роль в развитии региона. За этими всеми переменами видны, прежде всего, люди", - отметила Иванова.

Почётными гражданами Тюменского района стали директор "Пышмаавтодор" Сергей Зюзгин и главный редактор районной газеты "Красное знамя" Тамара Некрасова. Им вручили специальные значки и повязали на них синие ленты с надписью.

Самые яркие моменты жизни района отражены в книге "100 лет. 100 лиц. 100 историй". Ее выпустили специально к памятной дате.

Анжела Лебедева