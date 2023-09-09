Тюменцы могут получить консультацию по выставочному или театральному проектам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные консультации по выставочному или художественно-театральному проектам проведет для жителей Тюменской области мультицентр "Контора пароходства". Такая возможность появилась у жителей региона от 18 до 35 лет благодаря Программе поддержки для креативных создателей и сообществ. Подать заявку можно на сайте проекта до 14 сентября.

"Развитие и поддержка городских создателей — один из главных векторов "Конторы", поэтому бесплатные консультации неотъемлемая часть Программы поддержки создателей. Мы пригласили экспертов, которые помогут разработать концепцию, научат составлять портфолио, дадут рекомендации для реализации проекта", — сказала руководитель отдела поддержки создателей Елена Клейман.

Как сообщает "КП-Тюмень", 19 сентября команда мультицентра объявит результаты тех, кто получит слоты. С победителем свяжется менеджер "Конторы" и подберет дату и время консультации.

Отметим, это последние слоты в Программе поддержки создателей в 2023 году. Команда "Конторы" уже раздала две консультации по выставочным и театрально-художественным проектам. Также три консультации от smm-специалиста, две по поиску коммерческих партнеров, пять по фотосопровождению событий, шесть посещений студии звукозаписи и четыре слота по настройке таргетированной рекламы.