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Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Автомобиль, электросамокат и горный велосипед получили победители четвертой игры викторины "Знай свой край"

Общество, 18:57 10 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль, электросамокат, горный велосипед получили жители Тюмени, ставшие победителями четвертой суперигры викторины "Знай свой край". В прямом эфире "Тюменского времени" они верно ответили на вопросы об истории региона и знаковых персонах.

Автомобиль Lada Granta получил в подарок тюменец Сергей. Он верно ответил на два вопроса: о профессии Петра Ершова и романе о сосланном в Тобольск декабристе Кюхельбекере.

Также среди подарков четвертой игры были электросамокат, горный велосипед, электрогриль, смартфон, туристическая путевка в Тобольск и путевка на два дня в аквапарк "ЛетоЛето" на четырех человек. Победители верно ответили на вопросы о том, каким производством в XIX веке Тюмень славилась в Зауралье, из чего ткали традиционные тюменские ковры, кто основал Товарищество Западно-Сибирского пароходства и торговли, как называлась в Тюмени улица Перекопская в XIX веке и другие.

Викторина "Знай свой край" проходит в рамках фестиваля "Тюменская осень", финальная трансляция начнется в 20 часов.

Вера Коршунова

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# викторина , история

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