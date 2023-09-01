Оладушками от дедушки угощают общественники жителей поселка Голышманово

| Фото: Голышмановское телевидение и радио | Фото: Голышмановское телевидение и радио

Оладушками от дедушки и драниками угощают жителей Голышманово. Общественные организации городского округа представляют свои версии оладьев и другой выпечки на фестивале "Тюменская осень", который развернулся на центральной площади.

"Сейчас жарю драники, оладушек напёк впрок до начала праздника, остались ещё с яблоком и кабачков. Есть пирожки "Пролетарские" - с картошкой и луком. Закончу с драниками – напеку ещё оладушек. Расходятся очень быстро, особенно ребятишки распробовали "оладушки от дедушки", - рассказал руководитель общественной организации воинов ГСВГ Анатолий Александров.

Выпечкой и горячим чая из самовара гостей праздника угощают ветераны Военно-морского флота, полны столы и у других общественников.

На площади организована выставка овощей нового урожая "Осенние дары", интерактивные площадки, фотозоны, развлечения для участников всех возрастов, сообщает Голышмановское телевидение и радио в своем Telegram-канале.