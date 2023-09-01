На юге Тюменской области больше всего проголосовавших – 93,22 % в Ишиме и районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

93,22 % избирателей Ишима и Ишимского района приняли участие в голосовании 10 сентября.

По данным на 19 часов 30 минут, предоставленным избирательной комиссией Тюменской области, в числе самых активных избирателей также жители Омутинского и Сладковского районов. Здесь на избирательные участки пришли 92,73 % и 91,89 % граждан соответственно.

Напомним, по итогам на 19 часов 30 минут единого дня голосования на свои участки пришли 51,97 % избирателей Тюменской области (без автономных округов), сообщил на брифинге председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.