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В Тюменской области потеплеет до 20 градусов

Общество, 10:34 11 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшую неделю, с 11 по 17 сентября. По данным центра Фобос, в начале периода будет облачно, в отдельных районах пройдут дожди. Со среды небо прояснится, а показания термометров превысят 20 градусов.

В Тюмени 11 сентября воздух днем прогреется до плюс 19, ожидается переменная облачность и умеренный северо-восточный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура плюс 11 градусов.

12 сентября в течение суток синоптики прогнозируют плюс 19 градусов днем, плюс 9 – в ночные часы. Небо будет солнечным, ветер северо-восточный, умеренный.

13 сентября воздух днем прогреется до плюс 20 градусов, ночью ожидается 11 градусов тепла. Синоптики прогнозируют северный ветер и ясную погоду.

14 сентября есть вероятность небольшого дождя, ожидается переменная облачность. Днем плюс 20 градусов, ночью плюс 13. Ветер слабый юго-восточного направления.

15 сентября осадков не ожидается, воздух прогреется днем до 20 градусов, ветер подует с востока. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 15.

В выходные дни, 16 и 17 сентября, в Тюмени пройдут дожди. В субботу в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Дневная температура воздуха составит плюс 21, ночная – плюс 13 градусов. В воскресенье станет прохладнее – днем плюс 14. В этот день ожидается переменная облачность, дождь, возможна гроза.

Любовь Голышева

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