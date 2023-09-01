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Тюменские ученые удостоились медалей выставки "Агрорусь"

Общество, 17:45 11 сентября 2023

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Ученые ГАУ Северного Зауралья представили свои разработки на 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь" в Санкт-Петербурге и удостоились пяти золотых и двух серебряных медалей.

В номинации "За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства" золотые медали завоевали авторы трех проектов.

Жюри высоко оценило разработки получения капсулированных удобрений, повышения урожайности картофеля в условиях Западной Сибири и влияния основной обработки почвы на продуктивность зернобобовых культур.

Также золотые медали выставки в Тюмень привезли авторы рекомендаций по диагностике и профилактике "гаффской" болезни и разработчики технологии использования абсорбирующей смеси из целлюлозосодержащего компонента.

По словам ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко, в исследованиях вместе с учеными участвовали студенты и аспиранты вуза.

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# выставки , ГАУ Северного Зауралья

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