Тюменские ученые удостоились медалей выставки "Агрорусь"

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Ученые ГАУ Северного Зауралья представили свои разработки на 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь" в Санкт-Петербурге и удостоились пяти золотых и двух серебряных медалей.

В номинации "За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства" золотые медали завоевали авторы трех проектов.

Жюри высоко оценило разработки получения капсулированных удобрений, повышения урожайности картофеля в условиях Западной Сибири и влияния основной обработки почвы на продуктивность зернобобовых культур.

Также золотые медали выставки в Тюмень привезли авторы рекомендаций по диагностике и профилактике "гаффской" болезни и разработчики технологии использования абсорбирующей смеси из целлюлозосодержащего компонента.

По словам ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко, в исследованиях вместе с учеными участвовали студенты и аспиранты вуза.