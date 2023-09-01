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58 пожаров зарегистрировано в Тюменской области за неделю

Происшествия, 10:45 11 сентября 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

58 техногенных пожаров зарегистрирован в Тюменской области за прошедшую неделю, с 4 по 11 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 83 раза. 36 раз они выезжали на оказание помощи населению.

При обнаружении пожара или признаков горения нужно незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112, напоминает МЧС Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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