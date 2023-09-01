В России стартовала кампания по вакцинации против гриппа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа стартовала в России. Это произошло у стенда ведомства, установленного на площадке Восточного экономического форума.

"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", - сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Также она добавила, что в этом году ожидается подъём заболеваемости гриппом средней интенсивности, он начнётся ближе к концу года. В противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А(H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.

Напомним, в Тюменскую область поступило более 500 тыс. доз вакцин против болезни.