В России стартовала кампания по вакцинации против гриппа
Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа стартовала в России. Это произошло у стенда ведомства, установленного на площадке Восточного экономического форума.
"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", - сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Также она добавила, что в этом году ожидается подъём заболеваемости гриппом средней интенсивности, он начнётся ближе к концу года. В противогриппозной вакцине заменен один компонент для варианта гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А(H3N2) и вирусов гриппа остались прежними.
Напомним, в Тюменскую область поступило более 500 тыс. доз вакцин против болезни.