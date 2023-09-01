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Тюменские медики скорой 554 раза выезжали на экстренные вызовы в выходные

Общество, 11:07 11 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 15 жителям Тюмени и Тюменского района помогли врачи скорой в выходные, 9 и 10 сентября. В экстренной форме поступило 554 вызова, остальные — в неотложной.

В стационары были доставлены 500 пациентов, сообщает областной департамент здравоохранения.

В период с 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 769 вызовов. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и др.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 83 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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