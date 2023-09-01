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В Ишиме стартовал отопительный сезон

Общество, 16:38 11 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тепло в социальные объекты Ишима придет 11-12 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин.

По его словам, такое решение было принято с учетом погодных условий, а также поступающих от жителей города звонков о том, что в квартирах холодно.

"Совместно с директором ишимского отделения "СУЭНКО" Евгением Новичковым приняли решение о начале отопительного сезона с 11 сентября", - сообщил глава Ишима.

В первую очередь тепло подадут в социально значимые объекты: детские сады, школы, больницу, затем потеплеют батареи в домах горожан.

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# Ишим , отопительный сезон

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