В Ишиме стартовал отопительный сезон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тепло в социальные объекты Ишима придет 11-12 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин.

По его словам, такое решение было принято с учетом погодных условий, а также поступающих от жителей города звонков о том, что в квартирах холодно.

"Совместно с директором ишимского отделения "СУЭНКО" Евгением Новичковым приняли решение о начале отопительного сезона с 11 сентября", - сообщил глава Ишима.

В первую очередь тепло подадут в социально значимые объекты: детские сады, школы, больницу, затем потеплеют батареи в домах горожан.