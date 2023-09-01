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Трое тюменцев задержали пьяного угонщика Daewoo Matiz

Общество, 09:40 12 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер вручил благодарности троим жителям Тюмени. Ночью 5 сентября на Московском тракте Андрей Лукин, Максим Немченко и Илья Дремлюга задержали пьяного водителя, подозреваемого в угоне автомобиля.

Daewoo Matiz с неадекватным водителем за рулем трое друзей заметили в районе окружной дороги. Они поехали за автомобилем и вызвали полицию. Тюменцы преследовали малолитражку около 20 минут, пока та не остановилась в д. Патрушево. У автомобиля было не все в порядке с колесами.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчина был пьян, молодые люди удерживали его до приезда наряда ДПС. Показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 6 сентября поступило заявление об угоне Daewoo Matiz.

34-летний мужчина, не имеющий водительских прав, приговорен к административному аресту на 10 суток. По факту угона авто возбуждено уголовное дело.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , угон

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