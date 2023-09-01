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Александр Моор поздравил работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником

Губернатор, 08:30 17 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восстановление и защита лесов – актуальная задача. В последние годы в Тюменской области добились паритета в ее решении. Площадь восстановленных лесов превышает площадь утраченных. Так, в 2022 году лесовосстановление и лесоразведение было выполнено на общей площади свыше семи тысяч гектаров, из них почти половина – за счет посадки сеянцев. В 2023 году планируется восстановить уже более восьми тысяч гектаров.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником.

По словам главы региона, большой вклад в дело сохранения лесов вместе с работниками отрасли вносят и земляки. Жители региона активно присоединяются к различным проектам. В 2022 году Тюменская область даже стала одним из лидеров в стране по количеству высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес".

Сегодня в лесной отрасли региона трудятся более четырех тысяч высококвалифицированных специалистов. Они заботятся о восполнении и рациональном использовании лесных богатств.

"Благодарю вас за труд и верность выбранному делу. Последовательно развивается и лесная промышленность. Продукция наших производителей востребована и узнаваема как в Тюменской области, так и за ее пределами. В этой сфере стартуют и новые перспективные проекты. Желаю всем специалистам отрасли успехов в работе, здоровья и благополучия!" - сказал Александр Моор.

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