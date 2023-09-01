Около 4 тонн продуктов от 40 производителей купили тюменцы на фестивале 10 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 4 тонн продуктов от 40 производителей и фермеров купили жители Тюмени на фестивале "Тюменская осень" 10 сентября. Торговая ярмарка прошла на 16 площадках, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В ведомстве отметили, что наряду с привычными молочными продуктами – сметаной, сливочным маслом и йогуртами, в торговых рядах были популярны сыродавленные рыжиковое и тыквенное масла, копченые кальмары.

Вместе с тем, в департаменте АПК заявили, что в этом году планируется продолжить традиционную торговлю выходного дня от фермеров и производителей региона. Первые ярмарки пройдут уже в октябре.