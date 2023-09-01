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Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Общество, 14:48 12 сентября 2023

Сбер | Фото: Сбер

На VIII Восточном экономическом форуме Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф посетил Дальневосточный центр искусственного интеллекта и ознакомился с ключевыми проектами. Напомним, что Сбер и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли Центр ровно год назад — в ходе ВЭФ-2022.

Совместный научно-исследовательский и аналитический центр был создан на базе Института математики и компьютерных технологий ДВФУ. Центр уже занимается широким спектром задач — от анализа регулирования искусственного интеллекта в мире до разработки решений на его основе.

Одним из первых значимых результатов стала разработанная специалистами Центра модель по мониторингу циклонов, которая позволяет более оперативно реагировать на это неблагоприятное природное явление и эффективнее предотвращать возможный ущерб за счёт высокой точности и частоты обработки спутниковых данных. Также Центр работает над моделью оптимизации работы морского порта, моделью распознавания амурского тигра и другими решениями, являющимися актуальными для ESG и экономической повестки Дальневосточного региона. В рамках презентации результатов Дальневосточного центра искусственного интеллекта были также представлены первые успехи Сахалинского центра искусственного интеллекта, открытого в этом году совместно с Правительством Сахалинской области, СахГУ и СКБ САМИ ДВО РАН.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: "Сегодня нет ни одной специальности, которая сможет существовать в будущем, в первую очередь, без знаний в области работы с большими данными и искусственным интеллектом. Я благодарю всю команду и партнеров, которая занимается развитием Центра на Дальнем Востоке. Это ответственная и тяжелая работа, но в то же время очень правильная инвестиция для нас. Здесь и на Сахалине мы видим огромные количество талантливых ребят, которые делают потрясающие разработки, и я думаю, что они обязательно добьются успеха. И наша задача в том, чтобы их всячески поддерживать".

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erid: 2VtzqwJkHbN, ПАО Сбербанк

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# Герман Греф , искусственный интеллект , Сбербанк

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