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Тюменцев приглашают на финальную медиацию по выставке "Объяснимо, но не факт"

Общество, 10:57 13 сентября 2023

группа "Контора пароходства" ВКонтакте | Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте

Последняя медиация по выставке "Объяснимо, но не факт" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) 14 сентября в 19 часов. Интерактивная экскурсия с медиатором поможет разобраться в современном искусстве и работах арт-группы "НИИ Собачьих дел", сообщает пресс-служба "Конторы пароходства".

На выставке тюменские художники Константин Росляков и Лада Ладная представили макеты и образцы работающих аппаратов альтернативных исследовательских институтов, отсылающих к "приборной психотронике" XX века. Все это погружает в мир технологических грез ребенка, мечтающего передавать мысли на расстоянии и открывающего антиматерию.

Возрастное ограничение: 0+.

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# выставка , экскурсия

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