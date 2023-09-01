Житель Тюменского района предстанет перед судом за покушение на убийство

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство своей сожительницы, завершено в Тюменской области, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, 6 августа в квартире дома на ул. Заводской в Винзилях между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 52-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Мужчина стал душить женщину.

"Полагая, что сожительница не подает признаков жизни, злоумышленник позвонил дочери и сообщил, что убил ее мать. Дочь вызвала бригаду врачей. Благодаря своевременно оказанной помощи пострадавшая выжила. Ее госпитализировали в больницу", – сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали. Он заключен под стражу.

Проведены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели.

Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.