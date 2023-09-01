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В Тобольске благоустраивают территорию у нового центра гимнастики

Общество, 11:52 13 сентября 2023

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тротуары, парковки и ливневую канализацию обустраивают на территории нового центра гимнастики в Тобольске. Внутри здания строители укладывают напольные покрытия, монтируют потолки, вентиляционное и световое оборудование. А стену соседнего дома украсит мурал с изображением гимнаста, сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

"В нашем городе более 600 детей занимаются спортивной гимнастикой. На отделении работают 11 тренеров, из них девять - с высшей педагогической категорией. За весь период отделение спортивной гимнастики не имело специализированного спортивного зала и дети занимались в приспособленных помещениях. У тренеров не было возможности полноценно организовать тренировочный процесс", - подчеркнул глава Тобольска.

Он добавил, что центр гимнастики появился благодаря программе "Тобольск настоящий".

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# Тобольск , центр гимнастики

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