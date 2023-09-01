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Предпринимателю в Тюмени запретят продавать никотин у детского сада

Происшествия, 11:30 13 сентября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Табачному магазину запретят продажу никотинсодержащей продукции вблизи детского сада № 73 по ул. Холодильной в Тюмени. Как сообщает прокуратура Тюменской области, сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение в ходе проверки.

Выяснилось, что в магазине "SKY TOBACCO" индивидуальный предприниматель из Нефтеюганска продает никотинсодержащую продукцию на расстоянии менее 50 м от детсада № 73, что является нарушением закона.

По результатам проверки прокуратура округа обратилась в суд. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Ленинского округа Тюмени.

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# детский сад , прокуратура

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