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Тюменцы получили 13 медалей по итогам межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы"

Общество, 14:48 13 сентября 2023

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13 медалей завоевала сборная Тюменской области по итогам межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы-2023". Победители представят регион в финале в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября, сообщает региональный департамент труда и занятости.

В состав сборной Тюменской области на отборочном этапе вошли 79 человек. Золотые медали получили: Александра Иванова в компетенции "Кондитерское дело (Юниоры)", Анастасия Суровнева "Лечебная деятельность (Фельдшер)" и Всеволод Биго - "Сантехника и отопление (Юниоры)".

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В копилке тюменцев две серебряных и восемь бронзовых медалей в разных компетенциях.

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