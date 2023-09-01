Тюменцы получили 13 медалей по итогам межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы"

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13 медалей завоевала сборная Тюменской области по итогам межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы-2023". Победители представят регион в финале в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября, сообщает региональный департамент труда и занятости.

В состав сборной Тюменской области на отборочном этапе вошли 79 человек. Золотые медали получили: Александра Иванова в компетенции "Кондитерское дело (Юниоры)", Анастасия Суровнева "Лечебная деятельность (Фельдшер)" и Всеволод Биго - "Сантехника и отопление (Юниоры)".

В копилке тюменцев две серебряных и восемь бронзовых медалей в разных компетенциях.