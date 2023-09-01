В Заводоуковском округе открыли Центр детских инициатив "Место встречи"

| Фото: https://t.me/KasenovaSA | Фото: https://t.me/KasenovaSA

Центр детских инициатив "Место встречи" открыли в первой городской школе в Заводоуковском городском округе. Это уже вторая подобная площадка, сообщила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"Место встречи" станет пространством для креативных идей и их реализации. Ребята из школьных объединений планируют активно использовать площадку для своих собраний и мероприятий. К примеру, вместе с открытием был дан старт "Марафону школьного фестиваля Первых".

"Пусть новое пространство станет для вас, ребята, дополнительной возможностью для развития и совершенствования", - сказала Светлана Касенова.

Она добавила, что в ближайшем будущем такие места будут создаваться и в других школах округа.