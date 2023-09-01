Для фотографов, мастеров и работников гостиниц Ялуторовска запустили конкурс в сфере туризма

| Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог"

Прием заявок на VI городской конкурс в сфере туризма стартовал в Ялуторовске. Принять участие в нем смогут фотографы, художники, мастера, работники гостиниц и баз отдыха.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Татьяна Бурлакова, с помощью этого конкурса организаторы стараются привлечь местных жителей, специалистов, которые работают в сфере гостеприимства, к развитию туризма в Ялуторовске.

"Конкурс сказывается на улучшении качества туристических услуг, привлечения квалифицированных специалистов. Мы приглашаем к участию в этом конкурсе кафе, гостиницы, базы отдыха, рестораны. Могут заявляться и официанты, и горничные, администраторы по приему посетителей. Это стимулирует деятельность сотрудников, они сразу смотрят по-новому на свои достижения", — рассказала Татьяна Бурлакова.

Городской конкурс пройдет в шестой раз. Сейчас его проводят раз в два года. Организаторы стараются каждый раз менять номинации. Так, впервые утвердили номинацию "Лучшее произведение изобразительного искусства на тему "Ялуторовск живописный". "Уходят из жизни многие дома, здания, исчезают наличники. Мы приглашаем наших ребят из детской художественной школы искусств, педагогов, самодеятельных художников запечатлеть красоту родного города", — добавила специалист комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска.

Мастера могут выступить в обязательной номинации конкурса - "Лучший туристический сувенир Ялуторовска 2023 года". Изделий на суд жюри передают немного, но они разноплановые. Задача в рамках творческого состязания, по словам Татьяны Бурлаковой, создать туристический сувенир, чтобы гости города могли приобретать их на память. Изделия хорошего качества, ярко отражающие специфику города, планируют тиражировать. От заявителя принимается не более трех сувениров, выполненных из любого материала, в любом жанре и технике декоративно-прикладного творчества.

Еще одна постоянная номинация "Лучшая фотография". Меняются только темы. В этот раз фотографам для размышления предложили тему "Ялуторовск: городская палитра".

Заявки от участников VI городского конкурса в сфере туризма будут принимать до 20 сентября. По 1 ноября продлится их рассмотрение. По некоторым отдельным номинациям - в социальной сети ВКонтакте в группе "Культура и туризм Ялуторовска". Фотоработы уже поступают.

Победителей городского конкурса в сфере туризма наградят дипломами I, II, III степеней и дипломами победителя онлайн-голосования. Дипломантов I степени отметят памятным знаком. Члены комиссии могут дополнительно присуждать конкурсантам специальные дипломы для каждой номинации. Со списком номинаций и положением можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова