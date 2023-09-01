Тюменская студентка создала видеоурок о возможностях цифрового рубля

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Студентка пятого курса ТюмГУ специальности "Экономическая безопасность" Елизавета Чубкова создала видеоурок "Возможности цифрового рубля в борьбе с финансовыми махинациями". Она представила его на конкуре "Все в курсе" по созданию видеоконтента для платформы "Содружество" и стала призером, сообщает пресс-служба вуза.

Елизавета работала над проектом вместе с научным руководителем, доцентом кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ФЭИ Ларисой Павловой.

Торжественное вручение наград победителям и призерам конкурса пройдет в Москве 19 сентября.