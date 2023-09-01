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Более 1845 краснодонцев проконсультировали за месяц врачи из Тюмени

Общество, 17:12 13 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 845 краснодонцев смогли проконсультироваться у врачей из Тюмени, которые уже месяц трудятся в Кранодонской центральной городской больнице. Бригада медработников помогает жителям города и района, сообщает администрация Краснодона.

Только во время последнего приема специалисты осмотрели 30 взрослых и 23 ребенка. Осмотр пациентов проводят тюменские педиатры, терапевты и невролог.

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# врачи , Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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