Более 1845 краснодонцев проконсультировали за месяц врачи из Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 845 краснодонцев смогли проконсультироваться у врачей из Тюмени, которые уже месяц трудятся в Кранодонской центральной городской больнице. Бригада медработников помогает жителям города и района, сообщает администрация Краснодона.

Только во время последнего приема специалисты осмотрели 30 взрослых и 23 ребенка. Осмотр пациентов проводят тюменские педиатры, терапевты и невролог.