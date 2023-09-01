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Шесть лет в исправительной колонии проведет продавец из Тюмени, продававший алкоголь с метиловым спиртом

Происшествия, 18:47 13 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть лет в исправительной колонии проведет продавец из Тюмени, продававший алкоголь с метиловым спиртом. Его осудили по статье оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и повлекших смерть человека, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Обвиняемый, начиная с декабря 2021 года по 12 января 2022 года, находясь в Тюмени, осуществлял розничную и оптовую торговлю преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. Без лицензии на продажу алкоголя, решил продавать и такую продукцию, уточняется в сообщении.

В январе прошлого года он продал тюменцу алкоголь "Родники Сибири", который не соответствовал требованиям безопасности, предъявляемым к пищевой продукции. Покупатель передал бутылку своему знакомому. Тот выпил ее, а позже умер от токсического действия метилового спирта.

Вину подсудимый признал. Помимо срока в исправительной колонии общего режима ему необходимо будет выплатить в пользу потерпевшей 70 тыс. рублей.

Ранее ему уже было назначено 4 года и 6 мес. исправительной колонии за гибель трех покупателей от того же метилового спирта.

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# контрафактный алкоголь , судьи

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