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В Тюмени забрали номера у автовладельца со 119 нарушениями ПДД

Происшествия, 19:18 13 сентября 2023

скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области

119 тыс. 300 рублей штрафов должен оплатить владелец "Лады" из Тюмени. Он 119 раз превысил скоростной режим и ездил на красный свет. Общая сумма штрафов, которые ему предстоит оплатить превышает 119 тыс. рублей, сообщает управление ГИБДД Тюменской области.

Нарушителя - гражданина сопредельного государства с временной регистрацией в Тюмени, задержали 13 сентября. Ему выписали штрафы и изъяли номера.

По информации ведомства, руководитель Госавтоинспекции Андрей Миллер взял под особый контроль привлечение к ответственности злостных нарушителей ПДД, управляющих не зарегистрированными авто.

В Тюмени сейчас 37 водителей, в чьем активе от 30 и более нарушений, выявленных камерами на дорогах. В списке - "Audi А;", на котором за два месяца правила нарушены 142 раза, на "Mercedes С300" - 104, "BMW" - 89.

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# ГИБДД Тюменской области , нарушители , ПДД , штрафы

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