Регионы УФО представят свои достижения на международной выставке-форуме "Россия"

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Свои достижения представят регионы Уральского федерального округа на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве с 4 ноября. Подготовка к этому событию идет полным ходом, монтаж стендов регионов начнётся в ближайшее время, сообщил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

"Регионы Уральского федерального округа подготовили оригинальные, запоминающиеся экспозиции. Они расскажут, чем живут Урал и Западная Сибирь: о достижениях в экономике и инвестиционном потенциале, культуре и традициях, науке, искусстве и людях", - подчеркнул полпред.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут Дни регионов, презентации региональной кухни, встречи, концерты, телемосты и многое другое. Владимир Якушев выразил уверенность в том, что подготовленные программы будут интересны всем гостям выставки, и по итогу субъекты Уральского федерального округа получат много перспективных идей по новым проектам и сотрудничеству.

Отметим, выставка-форум "Россия" организована по поручению главы государства. На ней будут представлены все 89 регионов страны, федеральные ведомства, госкорпорации и дружественные страны.