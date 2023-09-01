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Продавец холодильника обманул тюменку на 19 тысяч рублей

Происшествия, 14:58 14 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени стала жертвой мошенников, откликнувшись на объявление о продаже холодильника. Получив предоплату в 19 тыс. рублей, "продавец" перестал выходить на связь, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1983 года рождения. Она рассказала следователю, что откликнулась на объявление о продаже холодильника на одной из интернет-площадок бесплатных объявлений.

С ней связался продавец и попросил личный номер телефона для удобства переписки в мессенджере. Неизвестный сообщил, что необходима предоплата для того, чтобы забронировать товар.

Тюменка поверила собеседнику и перевела ему 19 тыс. рублей. Получив деньги, тот перестал отвечать на сообщения и звонки. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовное дело

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